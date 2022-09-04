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Бабине літо не поспішає. Синоптики дали прогноз погоди на робочий тиждень

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Україна, Неділя 04 вересня 2022 17:31
Бабине літо не поспішає. Синоптики дали прогноз погоди на робочий тиждень Фото: на найближчому робочому тижні очікуються похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Найближчий тиждень обійдеться практично без дощів. Щоправда, у п'ятницю парасольку краще все ж таки взяти з собою, але не всім.

Про те, якою буде погода протягом найближчих п'яти днів, пише РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Понеділок, 5 вересня

Бабине літо не поспішає. Синоптики дали прогноз погоди на робочий тиждень

У єнот день дощів не очікується. Вночі термометр зупиниться на показнику +5...+10, вдень - +16...+22 залежно від регіону. Найхолодніше буде у Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Запорізькій областях.

Вівторок-середа, 6-7 вересня

Бабине літо не поспішає. Синоптики дали прогноз погоди на робочий тижденьБабине літо не поспішає. Синоптики дали прогноз погоди на робочий тиждень

На другий день тижня ситуація практично не зміниться. Щоправда, вночі стане холоднішим – на більшій частині території градусник покаже не більше +7…+8. Найтепліше буде на півдні - до +23 (у Криму), а холодніше - як і в понеділок, на сході.

Четвер, 8 вересня

Бабине літо не поспішає. Синоптики дали прогноз погоди на робочий тиждень

До кінця тижня цифри на градуснику поповзуть вгору і трохи тепліше. Без опадів. Вночі температура опускатиметься до +5 (Луцьк, Рівне), а вдень підніматиметься до +23 (у Криму), на решті території - до +20.

П'ятниця, 9 вересня

Бабине літо не поспішає. Синоптики дали прогноз погоди на робочий тиждень

В останній день робочого тижня без дощів не обійдеться. Опади "зачеплять" усю західну Україну.

Як повідомлялося, цієї осені в Україні очікується тепла та посушлива погода.

При цьому за прогнозом синоптиків, у першій половині вересня в Україні очікується прохолодна осіння погода. Температура на більшій частині не підніметься вище 20 градусів.

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