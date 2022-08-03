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Українців попередили про обмеження руху авто між Києвом і Черніговом

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Україна, Середа 03 серпня 2022 17:03
Українців попередили про обмеження руху авто між Києвом і Черніговом Фото: українців попередили про обмеження руху авто між Києвом та Черніговом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Вже на цьому тижні рух між Києвом і Черніговом для автомобілів буде здійснюватися по одному маршруту.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне", про це заявили в Службі автомобільних доріг Чернігівської області.

За інформацією відомства, рух між Києвом і Черніговом для легкових і вантажних авто обмежать з 5 по 7 серпня. Він буде відбуватися дорогою Київ - Вишгород - Десна - Чернігів (виїзд через село Павлівка).

Водіїв просять враховувати нові обмеження при плануванні поїздок.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Київській області дорожники відновили міст через річку Ірпінь біля села Демидів, який був частково зруйнований під час грози.

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