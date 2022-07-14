У Київській області відновили міст, пошкоджений ударом блискавки

Фото: у Київській області відновили міст через річку Ірпінь (t.me/UkravtodorNews)

У Київській області дорожники відновили міст через річку Ірпінь біля села Демидів, який був частково зруйнований під час грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

"Відкрито рух автотранспорту через міст, в який влучила блискавка, зруйнувавши заміновану опору", - розповіли в "Укравтодорі". При цьому зазначається, що дорожники за шість днів демонтували зруйновані конструкції та облаштували тимчасовий насип. Це дозволило відновити рух автотранспорту по мосту. Ремонт мосту через річку Ірпінь (t.me/UkravtodorNews)