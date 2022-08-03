ua ru
Ср, 03 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцев предупредили об ограничениях движения авто между Киевом и Черниговом

Новина українською →
Украина, Среда 03 августа 2022 17:03
Украинцев предупредили об ограничениях движения авто между Киевом и Черниговом Фото: украинцев предупредили об ограничениях движения авто между Киевом и Черниговом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Уже на этой неделе движение между Киевом и Черниговом для автомобилей будет совершаться по одному маршруту.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне", об этом заявили в Службе автомобильных дорог Черниговской области.

По информации ведомства, движение между Киевом и Черниговом для легковых и грузовых авто ограничат с 5 по 7 августа. Оно будет совершаться дорогой Киев - Вышгород - Десна - Чернигов (выезд через село Павловка).

Водителей просят учитывать новые ограничения при планировании поездок.

Напомним, ранее стало известно, что в Киевской области дорожники восстановили мост через реку Ирпень возле села Демидов, который был частично разрушен во время грозы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Чернигов
NEWS
Карта войны в Украине от британской разведки: ситуация на фронтах на 3 августа
Карта войны в Украине от британской разведки: ситуация на фронтах на 3 августа
DAILY
Михаил Самусь: Группировка россиян на двух направлениях фактически уже в окружении
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Группировка россиян на двух направлениях фактически уже в окружении