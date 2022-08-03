Украинцев предупредили об ограничениях движения авто между Киевом и Черниговом

Уже на этой неделе движение между Киевом и Черниговом для автомобилей будет совершаться по одному маршруту.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ", об этом заявили в Службе автомобильных дорог Черниговской области.

По информации ведомства, движение между Киевом и Черниговом для легковых и грузовых авто ограничат с 5 по 7 августа. Оно будет совершаться дорогой Киев - Вышгород - Десна - Чернигов (выезд через село Павловка).

Напомним, ранее стало известно, что в Киевской области дорожники восстановили мост через реку Ирпень возле села Демидов, который был частично разрушен во время грозы.

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