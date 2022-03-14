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У Генштабі розповіли, яка інформація в мережі допомагає ворогові коригувати вогонь

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Понеділок 14 березня 2022 23:48
У Генштабі розповіли, яка інформація в мережі допомагає ворогові коригувати вогонь Фото: наслідки обстрілу гуртожитку біля Житомира (УНІАН)
Автор: Володимир Костирін

Українців закликали не поширювати під час війни інформацію в соціальних мережах, яку російські окупанти можуть використовувати для коригування свого вогню, і яка може негативно відбитися на ході операцій ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка інформація може нашкодити українським захисникам і мирним громадянам:

  • Найменування військових частин (підрозділів) та інших військових об’єктів у районах виконання бойових (спеціальних) завдань, географічні координати місць їх розташування.
  • Чисельність особового складу військових частин (підрозділів).
  • Кількість озброєння та бойової техніки, матеріально-технічних засобів, їхній стан та місця зберігання.
  • Описи, зображення та умовні позначки, які ідентифікують або можуть ідентифікувати об’єкти.
  • Інформація щодо операцій (бойових дій), які проводяться або плануються.
  • Інформація щодо системи охорони та оборони військових об’єктів та засобів захисту особового складу, озброєння та військової техніки, які використовуються (крім тих, які видимі або очевидно виражені).
  • Порядок залучення сил та засобів до виконання бойових (спеціальних) завдань.
  • Інформація про збір розвідувальних даних (способи, методи, сили та засоби, що залучаються).
  • Інформація про переміщення та розгортання своїх військ (найменування, кількість, місця, райони, маршрути руху).
  • Інформація про військові частини (підрозділи), методику або тактику їхніх дій.
  • Інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів та способів, що використовувались.
  • Інформація про ефективність сил і засобів радіоелектронної боротьби противника.
  • Інформація про відкладені або скасовані операції.
  • Інформація про зниклий або збитий літак або зникле судно та пошуково-рятувальні операції, які плануються або проводяться.
  • Інформація про планування та проведення заходів забезпечення безпеки застосування військ (дезінформація, імітація, демонстративні дії, маскування, протидія технічним розвідкам та захист інформації).
  • Фото- і відеозйомка, а також інша наочна інформація з представниками незаконних збройних формувань.

У Генштабі розповіли, яка інформація в мережі допомагає ворогові коригувати вогоньУ Генштабі розповіли, яка інформація в мережі допомагає ворогові коригувати вогонь

Нагадаємо, раніше українцям розповіли, як визначити пропагандистські Telegram-канали та куди повідомляти.

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