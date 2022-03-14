У Генштабі розповіли, яка інформація в мережі допомагає ворогові коригувати вогонь
Фото: наслідки обстрілу гуртожитку біля Житомира (УНІАН)
Українців закликали не поширювати під час війни інформацію в соціальних мережах, яку російські окупанти можуть використовувати для коригування свого вогню, і яка може негативно відбитися на ході операцій ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Яка інформація може нашкодити українським захисникам і мирним громадянам:
- Найменування військових частин (підрозділів) та інших військових об’єктів у районах виконання бойових (спеціальних) завдань, географічні координати місць їх розташування.
- Чисельність особового складу військових частин (підрозділів).
- Кількість озброєння та бойової техніки, матеріально-технічних засобів, їхній стан та місця зберігання.
- Описи, зображення та умовні позначки, які ідентифікують або можуть ідентифікувати об’єкти.
- Інформація щодо операцій (бойових дій), які проводяться або плануються.
- Інформація щодо системи охорони та оборони військових об’єктів та засобів захисту особового складу, озброєння та військової техніки, які використовуються (крім тих, які видимі або очевидно виражені).
- Порядок залучення сил та засобів до виконання бойових (спеціальних) завдань.
- Інформація про збір розвідувальних даних (способи, методи, сили та засоби, що залучаються).
- Інформація про переміщення та розгортання своїх військ (найменування, кількість, місця, райони, маршрути руху).
- Інформація про військові частини (підрозділи), методику або тактику їхніх дій.
- Інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів та способів, що використовувались.
- Інформація про ефективність сил і засобів радіоелектронної боротьби противника.
- Інформація про відкладені або скасовані операції.
- Інформація про зниклий або збитий літак або зникле судно та пошуково-рятувальні операції, які плануються або проводяться.
- Інформація про планування та проведення заходів забезпечення безпеки застосування військ (дезінформація, імітація, демонстративні дії, маскування, протидія технічним розвідкам та захист інформації).
- Фото- і відеозйомка, а також інша наочна інформація з представниками незаконних збройних формувань.
Нагадаємо, раніше українцям розповіли, як визначити пропагандистські Telegram-канали та куди повідомляти.
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