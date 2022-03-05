Українців попередили про масштабне вкидання фейкових новин

Найближчим часом російський агресор буде активізувати проведення інформаційних операцій проти України. Готується масштабне вкидання фейкових новин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

У зв'язку з цим українців закликали бути пильними, вірити в Збройні Сили України і користуватися інформацією з офіційних і перевірених джерел.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає, що найближчим часом очікується комплексне і масштабне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням всього спектру сучасних інформаційних засобів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українців попередили про новий фейк. Вночі людям будуть дзвонити з невідомих номерів і просити навести цілі для авіабомбардування.

У Держспецзв'язку також зазначили, що окупанти мають хорошу фантазію, тому придумують багато нових фейків.

Ми також писали про те, що Росія готує фейкове "відео з Зеленським". Обличчя президента України Володимира Зеленського просто накладуть на сфабриковане відео.

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