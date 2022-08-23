Спека до +34, місцями дощі: прогноз погоди на День незалежності

У середу, 24 серпня, в Україні очікується хмарна погода. Проте вдень на Закарпатті та Прикарпатті прогнозуються короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Украгідрометцентру в Facebook .

За даними синоптиків, в Україні на День Незалежності буде невелика хмарність, без опадів.

Вітер переважно Східний, швидкість якого складе 7-12 м/с. при цьому вдень у східних і південно-східних областях прогнозуються пориви до 15-20 м / с.

Температура повітря вночі складе +15 +20 градусів, а в Південній і східній частинах країни місцями до +22. Вдень температура повітря коливатиметься від +29 +34 градусів, а в західних областях +26 +31. У Карпатах і горах Криму вночі +11 +16, а вдень +20 +25 градусів.

Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі розповіли, як війна вплинула на погоду і точність прогнозів.

Крім того, за прогнозом Укргідрометцентру, в серпні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується в межах 20-25 градусів тепла, що на 1,5-2,0 градусів вище норми.

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