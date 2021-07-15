Ще одна країна відкрилася для українських туристів
Фото: Словенія відкрилася для українських туристів (GettyImages)
Для українських туристів відкрила кордони ще одна країна. Міністерство закордонних справ України повідомило, що це Словенія.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерактивну карту МЗС.
Режим тимчасового в'їзду до Словенії дозволений для громадян України за умови наявності одного з цих документів:
- надання негативного тесту на COVID-19 методом ПЛР (за 72 години до перетину кордону)
- негативного експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше ніж за 48 годин до перетину кордону),
- сертифікат про щеплення проти COVID-19.
Також дозволений режим тимчасового транзиту протягом 12 годин.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що ЄС дозволив в'їзд для туристів з України, але рішення буде опубліковано сьогодні.
У МЗС після цього повідомили, що кожна країна ЄС буде приймати своє рішення про допуск українців.