Ще одна країна відкрилася для українських туристів

Для українських туристів відкрила кордони ще одна країна. Міністерство закордонних справ України повідомило, що це Словенія.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на інтерактивну карту МЗС .

Режим тимчасового в'їзду до Словенії дозволений для громадян України за умови наявності одного з цих документів:

Нагадаємо, вчора стало відомо, що ЄС дозволив в'їзд для туристів з України, але рішення буде опубліковано сьогодні.

У МЗС після цього повідомили, що кожна країна ЄС буде приймати своє рішення про допуск українців.