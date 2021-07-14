Кулеба: кожна країна ЄС прийматиме своє рішення про допуск українців

Після рекомендацій Євросоюзу відкрити зовнішні кордони для туристів з України кожна країна-учасниця буде приймати своє окреме рішення. Також будуть визначені умови в'їзду українців на територію країн ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на засіданні Кабміну .

На засіданні прем'єр Денис Шмигаль підтвердив, що ЄС включив Україну до так званого "зеленого списку" і рекомендує скасувати обмеження на поїздки для українців.

"Кінцеве рішення за країнами-учасницями, але фактично ЄС дав "зелене світло", щоб українці могли безперешкодно їздити в Європу. Це відновлення повноцінної дії безвізу", - зазначив він.

Дмитро Кулеба, у свою чергу, підкреслив, що це тільки перший крок.

"Рішення Європейського союзу є рекомендацією. Тепер кожна країна-учасниця ЄС розглядатиме питання про включення України до свого національного "зеленого списку" і про визначення умов в'їзду на їх територію", - сказав міністр.

Він додав, що вже доручив посольствам активно працювати з європейськими партнерами, щоб Україну включили до національних "зелених списків" і щоб умови в'їзду були максимально спрощеними.

"Звертаю увагу на одну деталь, що коли кожна країна буде приймати таке рішення, вона буде керуватися не тільки показниками в Україні, а й своїми власними епідемічними показниками", - зазначив Кулеба.