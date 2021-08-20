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Для українців можуть ввести онлайн-прописку вже восени, - Федоров

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П'ятниця 20 серпня 2021 08:32
Для українців можуть ввести онлайн-прописку вже восени, - Федоров Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Найбільший попит в "Дії" на послугу зміни місця реєстрації. Наразі вона працює в тестовому режимі в кількох містах, але восени її планують запусити по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Gazeta.ua віцепрем'єр-міністра - міністр цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, послуга зміни місця реєстрації - найпопулярніша в країні.

"Ми багато сил кинули, щоб відцифрувати її. Запустили можливість міняти місце реєстрації онлайн в кількох містах. Хочемо, щоб восени вся країна могла це робити в кілька кліків", - сказав Федоров.

Міністр пояснив, що сьогодні кожна територіальна громада має окремий реєстр, і вони не взаємодіють.

"А ще є військкомати - це окрема історія. Не говоритиму про корупційні зловживання. У цьому напрямку завжди є якийсь ментальний супротив робити цифровізацію. Та сподіваюся, що на Diia Summit у жовтні зможемо презентувати вже оновлену послугу, яка працюватиме по всій країні", - додав Федоров.

Нагадаємо, Верховна рада у липні ухвалила законопроект в першому читанні про онлайн-прописку українців.

Раніше повідомлялося, що в Україні спростили процедуру зміни прописки для військовозобов'язаних. Змінити місце реєстрації можна без візиту до військкомату.

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