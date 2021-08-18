Змінити прописку можна без військкомату: хто може скористатися послугою

В Україні спростили процедуру зміни прописки для військовозобов'язаних. Змінити місце реєстрації можна без візиту до військкомату.

"Мінцифра вперше в історії приєдналася до реєстру військовозобов'язаних. Це стосується тих людей, які внесені до цього реєстру і в кого всі документи в порядку", - написав він.

Як працює процедура

За заявкою людини "Дія" робить запит до реєстру військовозобов’язаних. Дані про нове місце реєстрації після його зміни автоматично передаються для зміни обліку зі старого військкомату в новий.

Хто може скористатися послугою

Наразі послуга працює у семи містах - Київ, Харків, Рівне, Луцьк, Кривий Ріг, Маріуполь та Вінниця.

Вона доступна для власників ID-карток. Нова реєстрація буде відображатися у "Дії" - у внутрішньому або закордонному паспорті.

Федоров зазначив, якщо особа не має військового квитка, то сходити у військкомат для його оформлення все ж прийдеться.