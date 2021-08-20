Для украинцев могут ввести онлайн-прописку уже осенью, - Федоров

Наибольший спрос в "Дії" на услугу смены места регистрации. Сейчас она работает в тестовом режиме в нескольких городах, но осенью ее планируют запустить по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Gazeta.ua вицепремьер-министра - министр цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, услуга изменения места регистрации - самая популярная в стране.

"Мы много сил бросили, чтобы оцифровывать ее. Запустили возможность менять место регистрации онлайн в нескольких местах. Хотим, чтобы осенью вся страна могла это делать в несколько кликов", - сказал Федоров.

Министр пояснил, что сегодня каждая территориальная община имеет отдельный реестр, и они не взаимодействуют.

"А еще есть военкоматы - это отдельная история. Не буду говорить о коррупционных злоупотреблений. В этом направлении всегда есть какой-то ментальный сопротивление делать цифровизацию. Но надеюсь, что на Diia Summit в октябре сможем представить уже обновленную услугу, которая будет работать по всей стране", - добавил Федоров.