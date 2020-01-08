В Іраку бачать загрозу "спустошливої тотальної війни"

Фото: прем'єр-міністр Іраку Аділь Абдул-Махді (islamnews.ru)

В Іраку бачать загрозу війни в усьому світі

Глава уряду Іраку Аділя Абдул-Махді бачить загрозу початку "спустошливої тотальної війни". Про це повідомляє агентство Al Arabiya.

Коментуючи ситуацію в Ірані, Абуд-Махді зазначив, що бачить загрозу початку "спустошливої тотальної війни" не тільки в Іраку, але і у всьому близькосхідному регіоні і навіть у всьому світі.

Прем'єр-міністр Іраку зазначив, що його країна виступає проти будь-якого порушення свого суверенітету і закликає всі сторони конфлікту дотримуватися міжнародних угод.

За даними CNN, удари по американських об'єктах в іракських провінціях Анбар і Ербіль були нанесені близько 2:00 ночі за місцевим часом. Абдул-Махді повідомили, що удари будуть ось-ось нанесені або вже наносяться, однак конкретні цілі Тегеран не розкрив.

Зазначимо, вранці 8 січня український літак Boeing 737, який здійснював рейсовий політ з Тегерана у Київ, розбився біля аеропорту Імама Хомейні відразу після зльоту. На борту перебувало 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі загинули. Була версія, що літак могли збити.

Також Вночі 7 січня по військовій базі США в Іраку було завдано ракетного удару. Відповідальність за ракетний обстріл взяв на себе іранський Корпус вартових ісламської революції.

Нагадаємо, Корпус вартових ісламської революції (КВІР) погрожує атаками всередині США, якщо вони вирішать відповісти на ракетні удари Ірану.