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У Мінсоцполітики планують підготувати індексацію пенсій

Новини » Економіка     06.03.2020 - 17:30
У Мінсоцполітики планують підготувати індексацію пенсій
Фото: Міністерство соціальної політики (РБК-Україна)

Індексацію не провели з 1 березня, але планують зробити це протягом року

Першочергове завдання, яке зараз стоїть перед Міністерством соціальної політики України, - проведення індексації пенсій. Про це заявила новий міністр соціальної політики Марина Лазебна під час першої зустрічі з колективом міністерства, повідомляє прес-служба відомства.

За даними прес-служби, міністр доручила терміново підготувати пропозиції щодо шляхів підвищення соціального захисту людей та активно включатися в комунікаційну роботу з регіонами.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час виступу на позачерговому засіданні Верховної ради 4 березня заявив, що уряд Олексія Гончарука не продемонстрував наявності реального плану підвищення пенсій для українців. Він нагадав, що індексація пенсій не проведена, програма підвищення пенсій не реалізована.

Відзначимо, Олексій Гончарук, який займав посаду прем'єр-міністра, 2 березня заявив, що Кабінет міністрів готує рішення щодо індексації пенсій українцям. Як зазначив Гончарук, відповідно до закону, уряд протягом року повинен ухвалити рішення щодо індексації пенсій.

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