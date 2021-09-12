Байден підтримує вступ України до НАТО, - Зеленський

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

Однак, за словами глави української держави, Байден додав, що дане рішення не повністю залежить від Сполучених Штатів.

"Але це залежить не тільки від мене", - навів український лідер слова глави Білого дому, сказані ним в ході їхньої недавньої зустрічі у Вашингтоні.

Крім того, в ході інтерв'ю, президент України Володимир Зеленський уточнив, що мова про "вихід" США з України не йде, а Вашингтону навпаки необхідно нарощувати свою присутність.

"Я сказав президенту Байдену щодо можливого виходу з України: що це означає - Піти з України? Все повністю навпаки - США повинні нарощувати свою присутність", - сказав Зеленський, коментуючи спроби порівнювати ситуацію в Україні і в Афганістані, де США залишили своїх союзників.