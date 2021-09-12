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Байден підтримує вступ України до НАТО, - Зеленський

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Неділя 12 вересня 2021 23:36
Байден підтримує вступ України до НАТО, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Байден підтримує вступ України до НАТО. Це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Однак, за словами глави української держави, Байден додав, що дане рішення не повністю залежить від Сполучених Штатів.

"Але це залежить не тільки від мене", - навів український лідер слова глави Білого дому, сказані ним в ході їхньої недавньої зустрічі у Вашингтоні.

Крім того, в ході інтерв'ю, президент України Володимир Зеленський уточнив, що мова про "вихід" США з України не йде, а Вашингтону навпаки необхідно нарощувати свою присутність.

"Я сказав президенту Байдену щодо можливого виходу з України: що це означає - Піти з України? Все повністю навпаки - США повинні нарощувати свою присутність", - сказав Зеленський, коментуючи спроби порівнювати ситуацію в Україні і в Афганістані, де США залишили своїх союзників.

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Володимир Зеленський Джозеф Байден НАТО
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