ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Підтримка вступу до НАТО в українських містах коливається від 17 до 81%

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 17 вересня 2021 13:21
Підтримка вступу до НАТО в українських містах коливається від 17 до 81% Фото: вступ України до НАТО найбільше підтримують у Львові (Getty Images))
Автор: Олександр Білоус

Якби в Україні проводився референдум про вступ до НАТО, більшість мешканців міст (51%) проголосували б за. Але підтримка дуже нерівномірна та падає із заходу на схід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Найвища підтримка вступу України до НАТО на Галичині - 81% у Львові, 79% у Тернополі та 78% в Івано-Франківську.

У Києві 61% опитаних підтримали б вступ до НАТО.

Найнижча підтримка вступу України до НАТО на сході та півдні країни: у Харкові 33% респондентів за, 46% - проти, в Одесі 28% - за, 44% - проти, у Сєвєродонецьку 18% - за, 61% - проти, у Маріуполі 17% - за, 60% - проти.

Підтримка вступу до НАТО в українських містах коливається від 17 до 81%

Аналогічна ситуація із вступом України до ЄС. Якщо у Львові вступ підтримують 86% мешканців, то у Маріуполі - лише 22%.

Підтримка вступу до НАТО в українських містах коливається від 17 до 81%

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. Опитування проводилось у 24 обласних центрах України, що не перебувають під контролем окупаційних військ Росії, включаючи Маріуполь та Сєвєродонецьк. Опитування проведено 12 травня - 3 червня 2021 року на основі вибірки, яка включала 19196 респондентів. Статистична похибка для кожного міста не перевищує 3,5%.

Нагадаємо, за даними КМІС, протягом останніх двох років готовність проголосувати за вступ до НАТО дещо посилилася: частка прихильників НАТО, зросла із 40% у 2019 році до 48% у 2021 році, натомість частка противників впала до мінімуму у 24%.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО
NEWS
Генсек ООН про зміни клімату: ми знищуємо те, від чого залежні на Землі
Генсек ООН про зміни клімату: ми знищуємо те, від чого залежні на Землі
DAILY
"Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт