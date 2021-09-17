Підтримка вступу до НАТО в українських містах коливається від 17 до 81%

Якби в Україні проводився референдум про вступ до НАТО, більшість мешканців міст (51%) проголосували б за. Але підтримка дуже нерівномірна та падає із заходу на схід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

Найвища підтримка вступу України до НАТО на Галичині - 81% у Львові, 79% у Тернополі та 78% в Івано-Франківську.

У Києві 61% опитаних підтримали б вступ до НАТО.

Найнижча підтримка вступу України до НАТО на сході та півдні країни: у Харкові 33% респондентів за, 46% - проти, в Одесі 28% - за, 44% - проти, у Сєвєродонецьку 18% - за, 61% - проти, у Маріуполі 17% - за, 60% - проти.

Аналогічна ситуація із вступом України до ЄС. Якщо у Львові вступ підтримують 86% мешканців, то у Маріуполі - лише 22%.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. Опитування проводилось у 24 обласних центрах України, що не перебувають під контролем окупаційних військ Росії, включаючи Маріуполь та Сєвєродонецьк. Опитування проведено 12 травня - 3 червня 2021 року на основі вибірки, яка включала 19196 респондентів. Статистична похибка для кожного міста не перевищує 3,5%.