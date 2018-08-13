Українському дипломату оголосили підозру через привласнення 1,5 млн гривень

Місцевою прокуратурою заявлено позов про стягнення з підозрюваного всієї суми завданих збитків

Столична прокуратура повідомила про підозру колишньому службовцю посольства України у Південно-Африканській Республіці у привласненні 1,5 млн гривень державних коштів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

"За результатами розслідування колишньому чиновнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у прокуратурі, під час фінансового аудиту з'ясувалося, що перебуваючи у період 2016-2017 років у відрядженні, спеціаліст першої категорії посольства України в ПАР без жодного документального обґрунтування заволодів понад 1,5 млн гривень державних коштів.

Крім того, місцевою прокуратурою заявлено позов про стягнення з підозрюваного всієї суми завданих збитків.

Нагадаємо, що сьогодні затриманого на хабарі старшого слідчого ГПУ взяли під варту.

Нагадаємо, 9 серпня повідомлялося, що Генеральна інспекція затримала старшого слідчого, який вимагав хабар у розмірі 50 тис. доларів. За свідченнями заявника, переслідування з боку працівників ГПУ почалися ще 19 липня 2018, після того як працівники прокуратури провели огляд будівельного майданчика. Після цього почали викликати на допит в якості свідків працівників даного підприємства.