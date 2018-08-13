Украинскому дипломату объявили подозрение за присвоение 1,5 млн гривен

Местной прокуратурой заявлен иск о взыскании с подозреваемого всей суммы причиненных убытков

Столичная прокуратура сообщила о подозрении бывшему служащему посольства Украины в Южно-Африканской Республике в присвоении 1,5 млн гривен государственных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"По результатам расследования бывшему чиновнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах)", - говорится в сообщении.

Как отмечают в прокуратуре, во время финансового аудита выяснилось, что находясь в период 2016-2017 годов в командировке, специалист первой категории посольства Украины в ЮАР без всякого документального обоснования завладел свыше 1,5 млн гривен государственных средств.

Кроме того, местной прокуратурой заявлен иск о взыскании с подозреваемого всей суммы причиненных убытков.

Напомним, что сегодня задержанного на взятке старшего следователя ГПУ взяли под стражу.

Напомним, 9 августа сообщалось, что Генеральная инспекция задержала старшего следователя, который требовал взятку в размере 50 тыс. долларов. По показаниям заявителя, преследования со стороны работников ГПУ начались еще 19 июля 2018, после того как работники прокуратуры провели осмотр строительной площадки. После этого начали вызывать на допрос в качестве свидетелей работников данного предприятия.