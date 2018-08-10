Старшого слідчого ГПУ затримали на хабарі в 50 тис. доларів

Під час отримання неправомірної вигоду в розмірі 50 тис. доларів був затриманий старший слідчий ГПУ

Генеральна інспекція затримала старшого слідчого, який вимагав хабар у розмірі 50 тис. доларів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

До головного управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБУ 31 липня 2018 надійшла заява від громадянина про те, що старший слідчий ГПУ вимагав від нього 50 тис. доларів. За це він обіцяв припинення кримінального переслідування й перешкоджання будівельним роботам в селі Київської області.

За свідченнями заявника, переслідування з боку працівників ГПУ почались ще 19 липня 2018, після того як працівники прокуратури провели огляд будівельного майданчика. Після цього стали викликати на допит у якості свідків працівник даного підприємства.

Нагадаємо, ГПУ затримала екс-заступника голови правління "Укргазвидобування". За словами Луценка, Тамразов намагався дати хабар прокурору ГПУ за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, яке пов'язане з діяльністю злочинної організації екс-президента України Віктора Януковича.