Затриманого на хабарі старшого слідчого ГПУ взяли під варту

Затриманому оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою

Старшого слідчого Генеральної прокуратури України (ГПУ), затриманого на хабарі у 50 тис. доларів Генеральною інспекцією Генпрокуратури України 9 серпня, взяли під варту. Про це повідомляє прес-служба Служба безпеки України (СБУ).

Встановлено, що старший радник юстиції вимагав 50 тисяч доларів від керівника одного з підприємств за неподання до суду клопотання про арешт земельних ділянок у межах кримінального провадження. Його затримали у службовому кабінеті під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 25 тис. доларів.

Затриманому оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Тривають слідчі дії.

Фото (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, 9 серпня повідомлялося, що Генеральна інспекція затримала старшого слідчого, який вимагав хабар у розмірі 50 тис. доларів. За свідченнями заявника, переслідування з боку працівників ГПУ почалися ще 19 липня 2018, після того як працівники прокуратури провели огляд будівельного майданчика. Після цього почали викликати на допит в якості свідків працівників даного підприємства.