Затриманого на хабарі старшого слідчого ГПУ взяли під варту

Новини Суспільство 13.08.2018 - 15:44
Фото (ssu.gov.ua)
Фото (ssu.gov.ua)

Затриманому оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою

Старшого слідчого Генеральної прокуратури України (ГПУ), затриманого на хабарі у 50 тис. доларів Генеральною інспекцією Генпрокуратури України 9 серпня, взяли під варту. Про це повідомляє прес-служба Служба безпеки України (СБУ).

Встановлено, що старший радник юстиції вимагав 50 тисяч доларів від керівника одного з підприємств за неподання до суду клопотання про арешт земельних ділянок у межах кримінального провадження. Його затримали у службовому кабінеті під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 25 тис. доларів.

Затриманому оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Тривають слідчі дії.

Затриманого на хабарі старшого слідчого ГПУ взяли під варту
Затриманого на хабарі старшого слідчого ГПУ взяли під варту
Затриманого на хабарі старшого слідчого ГПУ взяли під варту
 

Фото (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, 9 серпня повідомлялося, що Генеральна інспекція затримала старшого слідчого, який вимагав хабар у розмірі 50 тис. доларів. За свідченнями заявника, переслідування з боку працівників ГПУ почалися ще 19 липня 2018, після того як працівники прокуратури провели огляд будівельного майданчика. Після цього почали викликати на допит в якості свідків працівників даного підприємства.

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Теги:  Служба безпеки України,  ГПУ,  взятка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС