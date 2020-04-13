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Лікарні отримають сотні апаратів ШВЛ вже у найближчі тижні, - ОП

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 14:17
Лікарні отримають сотні апаратів ШВЛ вже у найближчі тижні, - ОП
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Перевіряють технічні параметри апаратів двох українських компаній

На нараді у президента Володимира Зеленського обговорили можливості постачання у лікарні апаратів штучної вентиляції легень вітчизняного виробництва для боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Як зазначається, українські лікарні отримають сотні апаратів вже у найближчі тижні. Наразі перевіряють технічні параметри апаратів двох українських компаній.

"Вартість таких апаратів штучної вентиляції легень у рази менша, ніж закордонного обладнання. Ми зможемо краще забезпечити наших лікарів і врятувати більше життів", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у Житомирській області троє пацієнтів перебувають вкрай тяжкому стані через коронавірус. Один пацієнт підключений до апарату ШВЛ.

Також станом на 13 квітня офіційно підтверджено 3102 випадки інфікування коронавірусом в Україні.

Додамо, головною причиною високого рівня інфікування коронавірусом саме медпрацівників у Вінницькій ОДА вважають порушення особистої та виробничої дисципліни.

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