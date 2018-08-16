Ще четверо громадян РФ просять Путіна обміняти їх на українських політв'язнів

Заяви відправлять до МЗС, щоб їх дипломатичною поштою доставили до адміністрації Путіна

Ще четверо громадян Російської Федерації (РФ), які утримуються в українських місцях позбавлення волі, просять президента Росії Володимира Путіна обміняти їх на українських політв'язнів. Про це у Facebook повідомила уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова.

Денісова зазначила, що вказані заяви відправлять до Міністерства закордонних справ України (МЗС), щоб їх дипломатичною поштою доставили до адміністрації Путіна.

"І далі надходять заяви від громадян Росії, які утримуються в українських місцях позбавлення волі, на ім’я президента РФ з проханням обміняти їх на одного з українських політв’язнів", - написала вона.

За даними Денісової, відповідні заявив написали Руслан Гаджиєв, Ігор Кімаковський з "Бахмутської установи виконання покарань №6 та Євген Мефедов з Миколаївського слідчого ізолятора.

Пізніше вона повідомила, що з заявою до Путіна звернувся і громадянин РФ Павло Черних з Маріупольського СІЗО.

Крім того, Денісова додала, що раніше такі ж заяви написали:

Вячеслав Висоцький,Черкаська виправна колонія № 62,

Валерій Іванов, Дрогобицька виправна колонія №40,

Олександр Валехидіс, Дрогобицька виправна колонія №40,

Владислав Гречин, Одеська установа виконання покарань №21,

Віктор Агєєв, Роменська виправна колонія №56,

Олексій Седіков, Бучанська колонія,

Олександр Саттаров, Лук’янівське СІЗО,

Фарух Камалов, Лук’янівське СІЗО.

Нагадаємо, раніше перший віце спікер українського парламенту, представник контактної групи ТКГ Ірина Геращенко заявляла, что українська сторона направить представникам Росії в тристоронньої контактній групі інформацію про заяви громадян РФ, що утримуються в Україні, які висловили бажання повернутися в Росію для подальшого відбування покарання.