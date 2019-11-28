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Українському капітану пред'явила звинувачення через аварію на Дунаї

Новини » Суспільство     28.11.2019 - 15:18
Українському капітану пред'явила звинувачення через аварію на Дунаї
Фото: будівля парламенту в Будапешті (з відкритих джерел)

У прокуратурі заявили, що капітан не зміг утримувати безпечну відстань між суднами

Прокуратура Угорщини пред'явила звинувачення капітану круїзного лайнера Viking Sigyn Юрію К. у порушенні правил, що призвело до загибелі 27 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як зазначається, українець не не приділив належної уваги під час кермування судном.

"Капітан не приділив належної уваги і не зосередився на керуванні судном протягом декількох хвилин", - пояснили в прокуратурі.

Крім того, у відомстві додали, що капітан не зміг утримувати безпечну відстань і не посилав радіо- та звукові сигнали, необхідні при обгоні.

Нагадаємо, круїзне судно 29 травня 2019 на Дунаї зіткнулася з прогулянковим катером Hableány ("Русалка"). В результаті аварії загинули 28 людей, більшість з яких були туристами з Південної Кореї. Всього на борту перебувало 35 осіб.

Крім того, 30 липня одесита Юрія К., капітана швейцарського круїзного судна Viking Sigyn, взяли під варту. Раніше він з 13 червня перебував під домашнім арештом, не маючи права покидати межі міста. Також йому видали припис про те, що двічі в тиждень капітан повинен з'являтися до офісу слідчих.

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