Українське посольство закликало Німеччину відреагувати на візит депутата в Крим

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Федеральний уряд Німеччини заборонити візити німецьких парламентарів у Крим. Про це Андрій Мельник написав у Twitter.

Так, заяву було зроблено після чергового візиту депутата від фракції "Альтернатива для Німеччини" Ульріха Ейме в Крим.

"Черговий німецький політичний авантюрист Ульріх Ейме нелегально пробрався в анексований Крим: закликаємо Федеральний уряд нарешті заборонити такі вояжі німецьких громадян, а керівництво фракції AfD в Бундестазі - відмежуватися від злочинних дій, які шкодять іміджу партії", - написав він.

Черговий політичний авантюрист @Ulrich_Oehme нелегально пробрався в анексований Крим: закликаєм Федеральний уряд накінець заборонити такі вояжі громадян, а керівництво фракції @AfDimBundestag у Бундестагу - відмежуватися від злочинних дій, які шкодять іміджу партії — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 18, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в анексованому Росією Криму 3 лютого 2018 року прибули 9 німецьких депутатів від правої партії "Альтернатива для Німеччини". Зокрема, мова йде про депутатів із трьох регіональних парламентів країни.