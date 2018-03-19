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Українське посольство закликало Німеччину відреагувати на візит депутата в Крим

НовиниПолітика    19.03.2018 - 01:23
Фото: прапор Німеччини
Фото: прапор Німеччини

Ульріх Ейме відвідав Крим

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Федеральний уряд Німеччини заборонити візити німецьких парламентарів у Крим. Про це Андрій Мельник написав у Twitter.

Так, заяву було зроблено після чергового візиту депутата від фракції "Альтернатива для Німеччини" Ульріха Ейме в Крим.

"Черговий німецький політичний авантюрист Ульріх Ейме нелегально пробрався в анексований Крим: закликаємо Федеральний уряд нарешті заборонити такі вояжі німецьких громадян, а керівництво фракції AfD в Бундестазі - відмежуватися від злочинних дій, які шкодять іміджу партії", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в анексованому Росією Криму 3 лютого 2018 року прибули 9 німецьких депутатів від правої партії "Альтернатива для Німеччини". Зокрема, мова йде про депутатів із трьох регіональних парламентів країни.

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Теги: Крим, Германия
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