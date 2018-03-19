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Украинское посольство призвало Германию отреагировать на визит депутата в Крым

НовостиПолитика    19.03.2018 - 01:23
Фото: флаг Германии
Фото: флаг Германии

Ульрих Эйме посетил Крым

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Федеральное правительство Германии запретить визиты немецких парламентариев в аннексированный Крым. Об єтом Андрей Мельник написал в Twitter.

Так, заявление было сделано после очередного визита депутата от фракции "Альтернатива для Германии" Ульриха Эйме в Крым.

 "Очередной немецкий политический авантюрист Ульрих Эйме нелегально пробрался в аннексированный Крым: призываем Федеральное правительство наконец запретить такие вояжи немецких граждан, а руководство фракции AfD в Бундестаге - отмежеваться от преступных действий, которые вредят имиджу партии", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в аннексированным Россией Крым 3 февраля 2018 года прибыли 9 немецких депутатов от правой партии "Альтернатива для Германии". В частности, речь идет о депутатах из трех региональных парламентов страны.

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Теги: Крым, Германия
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