Украинское посольство призвало Германию отреагировать на визит депутата в Крым

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Федеральное правительство Германии запретить визиты немецких парламентариев в аннексированный Крым. Об єтом Андрей Мельник написал в Twitter.

Так, заявление было сделано после очередного визита депутата от фракции "Альтернатива для Германии" Ульриха Эйме в Крым.

"Очередной немецкий политический авантюрист Ульрих Эйме нелегально пробрался в аннексированный Крым: призываем Федеральное правительство наконец запретить такие вояжи немецких граждан, а руководство фракции AfD в Бундестаге - отмежеваться от преступных действий, которые вредят имиджу партии", - написал он.

Черговий політичний авантюрист @Ulrich_Oehme нелегально пробрався в анексований Крим: закликаєм Федеральний уряд накінець заборонити такі вояжі громадян, а керівництво фракції @AfDimBundestag у Бундестагу - відмежуватися від злочинних дій, які шкодять іміджу партії — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 18, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в аннексированным Россией Крым 3 февраля 2018 года прибыли 9 немецких депутатов от правой партии "Альтернатива для Германии". В частности, речь идет о депутатах из трех региональных парламентов страны.