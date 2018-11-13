ФФУ покарала "Чорноморець" через безлади на трибунах

Фото: стадіон "Чорноморець" (facebook.com/fc.chernomorets)

Клуб зобов'язали частково закрити трибуни на наступний домашній матч

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України (КДК ФФУ) покарав "Чорноморець" за поведінку вболівальників під час домашнього матчу з "Карпатами" (0:5) в 13 турі УПЛ, а також під час зустрічі з "Ворсклою" (1:2) в Кубку України. Про це повідомляється на сайті одеського клубаю

За використання і метання в ігрову зону піротехнічних засобів, за дії вболівальників, які привели до припинення матчів «Чорноморець» оштрафований на 50 тисяч гривень. Також клуб зобов'язаний провести наступний домашній матч чемпіонату УПЛ з частково закритими секторами №6 і №20 стадіону.

Наступну гру вдома "Чорноморець" проведе з "Арсеналом-Києвом" 25 листопада.