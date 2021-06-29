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Український військовий отримав поранення під Новотошківським

Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових у Попаснянському районі Луганської області. В результаті один наш боєць отримав кульове поранення.

Про це повідомляє ОТГ "Північ" на своїй сторінці у Facebook.

Відомо, що обстріли в район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" почалися з боку російських окупантів сьогодні, 29 червня, приблизно о 20.30.

Бойовики порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Новотошківське. В результаті один наш військовий отримав кульове поранення.

"В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення", - йдеться в повідомленні.

Бійцю надали першу медичну допомогу та транспортували до лікувального закладу.

"Стан військовослужбовця - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України.

Нагадаємо, що на Донбасі сьогодні з ранку дотримувалися режим тиші. Це дало можливість перепочити нашим воїнам і зайнятися іншими справами.

Раніше повідомлялося, що 27 червня на Донбасі також поранили українського військового. Це сталося в районі Старогнатівки. Там бойовики стріляли з гранатометів.

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Донбас