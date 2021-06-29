Український військовий отримав поранення під Новотошківським

Бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових у Попаснянському районі Луганської області. В результаті один наш боєць отримав кульове поранення.
Про це повідомляє ОТГ "Північ" на своїй сторінці у Facebook.
Відомо, що обстріли в район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" почалися з боку російських окупантів сьогодні, 29 червня, приблизно о 20.30.
Бойовики порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Новотошківське. В результаті один наш військовий отримав кульове поранення.
"В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення", - йдеться в повідомленні.
Бійцю надали першу медичну допомогу та транспортували до лікувального закладу.
"Стан військовослужбовця - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.
На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України.
Нагадаємо, що на Донбасі сьогодні з ранку дотримувалися режим тиші. Це дало можливість перепочити нашим воїнам і зайнятися іншими справами.
Раніше повідомлялося, що 27 червня на Донбасі також поранили українського військового. Це сталося в районі Старогнатівки. Там бойовики стріляли з гранатометів.