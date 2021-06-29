Український військовий отримав поранення під Новотошківським

Бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових у Попаснянському районі Луганської області. В результаті один наш боєць отримав кульове поранення.

Про це повідомляє ОТГ "Північ" на своїй сторінці у Facebook.

"В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення", - йдеться в повідомленні.

Бойовики порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Новотошківське. В результаті один наш військовий отримав кульове поранення.

Відомо, що обстріли в район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" почалися з боку російських окупантів сьогодні, 29 червня, приблизно о 20.30.

Нагадаємо, що на Донбасі сьогодні з ранку дотримувалися режим тиші. Це дало можливість перепочити нашим воїнам і зайнятися іншими справами.

Раніше повідомлялося, що 27 червня на Донбасі також поранили українського військового. Це сталося в районі Старогнатівки. Там бойовики стріляли з гранатометів.