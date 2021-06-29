Украинский военный получил ранение под Новотошковским

Известно, что обстрелы в район ответственности оперативно-тактической группировки "Север" начались со стороны российских оккупантов сегодня, 29 июня, приблизительно в 20.30.

Боевики нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Новотошковское. В результате один наш военный получил пулевое ранение.

"В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение", - говорится в сообщении.

Бойцу оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в лечебное учреждение.

"Состояние военнослужащего - средней тяжести", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.