Бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу", поранений військовий
За минулу добу, 27 червня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.
Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.
Так, поблизу селища Шуми бойовики відкривали вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів.
Неподалік Старогнатівки окупанти здійснювали обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
На Приазов'ї, неподалік Водяного, російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
"В результаті ворожого обстрілу один військовий отримав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого - задовільний", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на півночі Луганської області українські військові зафіксували проліт ворожого безпілотника (типу "Орлан-10") з перетином лінії розмежування. Ворожий безпілотник був своєчасно придушений засобами радіоелектронної боротьби.
"Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців українська сторона СЦКК повідомила представникам СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.
З початку доби, 28 червня, порушень режиму "тиші" з боку бойовиків зафіксовано не було.