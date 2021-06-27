На Донбасі обстріляли українські позиції, поранено одного бійця

Протягом сьогоднішнього дня бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим "тиші". В ході одного з обстрілів поранення отримав український військовий.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook .

Повідомляється, що в районі селища Шуми противник відкрив вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів. А біля Старогнатівки - з автоматичних станкових гранатометів.

"В результаті ворожого вогню один військовий отримав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги його транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого - задовільний", - йдеться в повідомленні.

На Приазов'ї в районі Водяного противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. А на півночі Луганської області українська сторона подавила безпілотник "Орлан-10", який перетнув лінію розмежування.