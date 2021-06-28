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На Донбасі сьогодні зберігається режим "тиші"

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Донбас, Понеділок 28 червня 2021 17:48
На Донбасі сьогодні зберігається режим "тиші" Фото: на Донбасі сьогодні зберігається режим "тиші" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Станом на 17:00 28 червня, порушень режиму припинення вогню з початку доби не зафіксовано. Українські військові тримають ситуацію під контролем.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

"Від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію та дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

У районі проведення операції також виконують завдання інші складові сил оборони.

Зокрема, сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 2 гектари території та передали на знищення 37 вибухонебезпечних предметів.

За минулу добу, 27 червня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.

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