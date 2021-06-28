На Донбасі сьогодні зберігається режим "тиші"
Станом на 17:00 28 червня, порушень режиму припинення вогню з початку доби не зафіксовано. Українські військові тримають ситуацію під контролем.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.
"Від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію та дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.
У районі проведення операції також виконують завдання інші складові сил оборони.
Зокрема, сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 2 гектари території та передали на знищення 37 вибухонебезпечних предметів.
За минулу добу, 27 червня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.