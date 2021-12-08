Український супутник "Січ" вилетів з аеропорту "Бориспіль" до США

Український супутник "Січ-2-30" сьогодні, 8 грудня, вирушив з аеропорту "Бориспіль" до США. Космічний апарат доставлять в космічний центр імені Кеннеді підготовки до запуску.

"Сьогодні об 11:27 з міжнародного аеропорту "Бориспіль" вилетів вантажний літак авіакомпанії Turkish Airlines з українським космічним апаратом "Січ-2-30" на борту", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що літак із супутником на борту здійснить посадку в Будапешті, а потім відправиться в США. Очікується, що повітряне судно прибуде в Міжнародний аеропорт Маямі 12 грудня.

"Після завершення митного оформлення він буде доставлений в космічний центр імені Кеннеді для проходження підготовки до запуску і його стикування з ракетою-носієм Falcon 9 компанії SpaceX", - уточнили в пресслужбі.

Фото: український супутник "Січ-2-30" відправили в США (facebook.com/airportboryspil)