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Украинский спутник "Сич" вылетел из аэропорта "Борисполь" в США

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Киев, Среда 08 декабря 2021 16:46
Украинский спутник "Сич" вылетел из аэропорта "Борисполь" в США Фото: украинский спутник "Сич-2-30" отправили в США (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинский спутник "Сич-2-30" сегодня, 8 декабря, отправился из аэропорта "Борисполь" в США. Космический аппарат доставят в Космический центр имени Кеннеди подготовки к запуску.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе аэропорта "Борисполь".

"Сегодня в 11:27 из международного аэропорта "Борисполь" вылетел грузовой самолет авиакомпании Turkish Airlines с украинским космическим аппаратом "СИЧ-2-30" на борту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет со спутником на борту совершит посадку в Будапеште, а затем отправится в США. Ожидается, что воздушное судно прибудет в международный аэропорт Майами 12 декабря.

"После завершения таможенного оформления он будет доставлен в Космический центр имени Кеннеди для прохождения подготовки к запуску и его стыковки с ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX", - уточнили в пресс-службе.

Фото: украинский спутник "Сич-2-30" отправили в США (facebook.com/airportboryspil)

Напомним, в конце ноября спутник "Сич-2-30" прошел все испытания в Украине и был подготовлен к отправке в США.

Отметим, изначально запуск спутника "Сич-2-30" планировался на декабрь 2021 года, но старт перенесли по решению компании Илона Маска.

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