Україна евакуювала 30 своїх громадян з Афганістану, - Зеленський
Україна евакуювала 30 своїх громадян з Афганістану. Про це повідомив президент країни Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента в Twitter.
За його словами, через зростання насильства в Афганістані Україна активізує зусилля для безпечного повернення своїх громадян додому.
"З Кабула сьогодні евакуювали понад 30 українців. Незабаром вони будуть у безпеці", - зазначив президент.
Він додав, що Україна завжди прийде на допомогу своїм громадянам, що б не відбувалося у світі.
Нагадаємо, що таліби захопили столицю Афганістану 15 серпня. Щоб уникнути кровопролиття, уряд країни передав їм владу.
Раніше повідомлялося, що країни світу евакуюють своїх громадян з Афганістану. Серед них і США. Працівників посольства планують евакуювати за 72 години.