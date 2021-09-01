Український плавець Крипак взяв третє "золото" Паралімпіади в Токіо

Український плавець Максим Крипак на Паралімпіаді в Токіо завоював третю золоту медаль. Загалом за кар'єру він став 8-разовим чемпіоном Паралімпійських ігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Ігор у Токіо.

"Блискуча 400-метровка фрістайлом серед чоловіків в категорії SB10 добігає кінця. "Золото" у Максима Крипака з України", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в запливі друге місце зайняв Бас Таккен з Нідерландів, третє - Томас Галлахер з Австралії.

Зазначимо, для Крипака це вже третя золота медаль Токійської Паралімпіади. Загалом у Токіо він взяв п'ять медалей.

Станом на даний момент у України 16 золотих медалей, при цьому вона вибула з топ-5 лідерів медального заліку.