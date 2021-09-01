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Щетнік завоювала бронзу в кульовій стрільбі на Паралімпіаді

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Київ, Середа 01 вересня 2021 07:09
Щетнік завоювала бронзу в кульовій стрільбі на Паралімпіаді Фото: Щетнік завоювала бронзу в кульовій стрільбі на Паралімпіаді (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Ірина Щетнік завоювала бронзу в кульовій стрільбі на Паралімпіаді. Вона з 227,5 очками посіла третє місце і завоювала бронзову медаль.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Champion.

В рамках восьмого дня Паралімпійських ігор-2020 у Токіо (Японія) відбувся фінал змагань з кульової стрільби (пневматична гвинтівка, 10 метрів, клас SH1 - спортсмени, які можуть втримати вагу зброї).

Українська спортсменка Ірина Щетнік зуміла завоювати бронзову нагороду. Перемогу здобула представниця Німеччини Наташа Хільтроп, а срібло дісталося Пак Чжінхо з Південної Кореї.

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