Щетнік завоювала бронзу в кульовій стрільбі на Паралімпіаді
Фото: Щетнік завоювала бронзу в кульовій стрільбі на Паралімпіаді (GettyImages)
Ірина Щетнік завоювала бронзу в кульовій стрільбі на Паралімпіаді. Вона з 227,5 очками посіла третє місце і завоювала бронзову медаль.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Champion.
В рамках восьмого дня Паралімпійських ігор-2020 у Токіо (Японія) відбувся фінал змагань з кульової стрільби (пневматична гвинтівка, 10 метрів, клас SH1 - спортсмени, які можуть втримати вагу зброї).
Українська спортсменка Ірина Щетнік зуміла завоювати бронзову нагороду. Перемогу здобула представниця Німеччини Наташа Хільтроп, а срібло дісталося Пак Чжінхо з Південної Кореї.