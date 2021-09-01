ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинский пловец Крипак взял третье "золото" Паралимпиады в Токио

Новина українською →
Токио, Среда 01 сентября 2021 11:54
Украинский пловец Крипак взял третье "золото" Паралимпиады в Токио Фото: Максим Крипак (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Украинский пловец Максим Крипак на Паралимпиаде в Токио завоевал третью золотую медаль. В общей сложности за карьеру он стал 8-кратным чемпионом Паралимпийских игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Игр в Токио.

"Блестящая 400-метровка фристайлом среди мужчин в категории SB10 подходит к концу. "Золото" у Максима Крипака из Украины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в заплыве второе место занял Бас Таккен из Нидерландов, третье - Томас Галлахер из Австралии.

Отметим, для Крипака это уже третья золотая медаль токийской Паралимпиады. Всего в Токио он взял пять медалей.

По состоянию на данный момент у Украины 16 золотых медалей, при этом она выбыла из топ-5 лидеров медального зачета.

Напомним, сегодняшнее утро началось с двух бронзовых медалей для Украины, которые завоевали Иван Май и Лев Кац (настольный теннис) и Ирина Щетник (пулевая стрельба).

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония Токио
NEWS
Что будет курсом доллара и евро в начале осени: прогноз аналитика на сентябрь
Что будет курсом доллара и евро в начале осени: прогноз аналитика на сентябрь
DAILY
"Талибан" расправил плечи. Что ждет Байдена и Афганистан после выхода войск США
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Талибан" расправил плечи. Что ждет Байдена и Афганистан после выхода войск США