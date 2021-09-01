Украинский пловец Крипак взял третье "золото" Паралимпиады в Токио

Украинский пловец Максим Крипак на Паралимпиаде в Токио завоевал третью золотую медаль. В общей сложности за карьеру он стал 8-кратным чемпионом Паралимпийских игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Игр в Токио.

"Блестящая 400-метровка фристайлом среди мужчин в категории SB10 подходит к концу. "Золото" у Максима Крипака из Украины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в заплыве второе место занял Бас Таккен из Нидерландов, третье - Томас Галлахер из Австралии.

Отметим, для Крипака это уже третья золотая медаль токийской Паралимпиады. Всего в Токио он взял пять медалей.

По состоянию на данный момент у Украины 16 золотых медалей, при этом она выбыла из топ-5 лидеров медального зачета.