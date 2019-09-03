Український нападник Селезньов повернувся в чемпіонат Туреччини

Фото: Євген Селезньов (akhisarspor.com.tr)

Футболіст перебував у статусі вільного агента

Український нападник Євген Селезньов повернувся в чемпіонат Туреччини, ставши гравцем "Бурсаспора". Про це повідомляється в Twitter команди з Бурси.

34-річний Селезньов, який перебував у статусі вільного агента, підписав з клубом з другого турецького дивізіону контракт до кінця сезону.

Büyük Bursaspor Ailesine Hoş Geldiniz!

Mamadou Diarra,Burak Altıparmak,Selçuk Şahin,Igor Silva,Özer Hurmacı ve Yevgen Seleznov #YenidenZirveye pic.twitter.com/sMZlW4h1gs — Bursaspor (@BursasporSk) September 2, 2019

Форвард вже має досвід виступів в турецькому чемпіонаті. Раніше він грав за "Акхісар беледі" і "Карабюкспор". Останнім його клубом була іспанська "Малага", за півроку в команді він взяв участь лише в 12 матчах, два з яких - в основі. Забитими м'ячами так і не відзначився.

"Бурсаспор" минулого сезону посів 16 місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини і вилетів у другий за силою дивізіон. На даний момент клуб посідає четверте місце після трьох турів. Наступний матч "зелено-білі" проведуть 15 вересня, коли вдома прийматимуть "Османлиспор".

За національну збірну України нападник зіграв 58 матчів та забив 11 голів (2008-2018).

Нагадаємо, минулого року Селезньов був близький до переходу в стамбульський "Галатасарай".