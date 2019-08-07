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"Малага" оголосила про розірвання контракту з Селезньовим

Новини » Спорт    07.08.2019 - 14:15
"Малага" оголосила про розірвання контракту з Селезньовим
Фото: Євген Селезньов (malagacf.com)

Співпраця припинена за обопільною згодою

"Малага" оголосила про розірвання контракту з українським нападником Євгенієм Селезньовим. Про це повідомляється на сайті іспанської команди.

Співпраця припинена за обопільною згодою сторін.

Селезньов став гравцем іспанської команди в січні, перейшовши з турецького "Акхісар Беледієспор". За цей час 34-річний футболіст провів 12 матчів в Ла Лізі, результативними діями не відзначився.

Відзначимо, що "Малага" зазнає серйозних фінансових труднощів, перебуваючи на межі банкрутства. 

Минулого сезону іспанський клуб був близький до повернення до Прімери, але не пройшов у стикових матчах "Депортіво".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Селезньов увійшов у сферу інтересів декількох турецьких клубів.

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