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Украинский нападающий Селезнев вернулся в чемпионат Турции

Новости » Спорт    03.09.2019 - 11:12
Украинский нападающий Селезнев вернулся в чемпионат Турции
Фото: Евгений Селезнев (akhisarspor.com.tr)

Футболист находился в статусе свободного агента

Украинский нападающий Евгений Селезнев вернулся в чемпионат Турции, став игроком "Бурсаспора". Об этом сообщается в Twitter команды из Бурсы.

34-летний Селезнев, находившийся в статусе свободного агента, подписал с клубом из второго турецкого дивизиона контракт до конца сезона.

Форвард уже имеет опыт выступлений в турецком чемпионате. Ранее он играл за "Акхисар Беледие" и "Карабюкспор". Последним его клубом была испанская "Малага", за полгода в команде он принял участие всего в 12 матчах, два из которых - в основе. Забитыми мячами так и не отличился.

"Бурсаспор" в прошлом сезоне занял 16 место в турнирной таблице чемпионата Турции и вылетел во второй по силе дивизион. На данный момент клуб занимает четвертое место после трех туров. Следующий матч "зелено-белые" проведут 15 сентября, когда дома будут принимать "Османлыспор".

За национальную сборную Украины нападающий сыграл 58 матчей и забил 11 голов (2008-2018).

Напомним, в прошлом году Селезнев был близок к переходу в стамбульский "Галатасарай".

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