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На танкері в Чорному морі померли два українських моряка

Новини » Надзвичайні події    20.08.2019 - 11:44
На танкері в Чорному морі померли два українських моряка
Фото: танкер "Магус" (marinetraffic.com)

Моряки отруїлися метиловим спиртом

Внаслідок отруєння метиловим спиртом на борту танкера в Чорному морі померли два українських моряка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Південь".

Відповідні дані підтвердила прес-служба Росморрічфлоту.

"У ніч на вівторок до Морського рятувально-координаційного центру Новоросійська надійшло повідомлення від капітана судна "Магус" (прапор Панами) про те, що на борту перебувають дві людини з ознаками отруєння метиловим спиртом. Один із чоловіків загинув, інший у комі. Для доправлення потерпілого на берег було направлено рятувальний буксир, проте під час транспортування чоловік помер", - поінформували у прес-службі.

Співробітник прес-служби зазначив, що один із загиблих - другий помічник капітана судна, інший - старший матрос.

"Обидва загиблих - громадяни України", - додали у відомстві.

Танкер перебуває в Чорному морі в районі порту Тамань. Команда судна - 35 осіб.

Як писало РБК-Україна, в травні 2018 року поблизу берегів Африки на суховантажі Atlantic Harmony померли два моряки з України. При цьому про смерть моряків у МВС дізналися тільки від сімей загиблих. За їх словами, попередньою причиною загибелі двох членів екіпажу є отруєння. На поточний момент компанія-власник Atlantic Harmony не розповідає про те, що саме стало причиною смерті двох членів екіпажу з України.

Нагадаємо, в 2009 році в акваторії Чорного моря на суховантажі з українською командою від інтоксикаційного отруєння помер український моряк, ще чотири моряка госпіталізовані.

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