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Український міністр здійснить перший в Європі віртуальний закордонний візит

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 12:02
Український міністр здійснить перший в Європі віртуальний закордонний візит
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Кулеба і Маас зроблять заяви для преси за підсумками віртуального візиту

Через пандемію коронавірусу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить перший в Європі віртуальний закордонний візит. Про це йдеться в повідомленні МЗС України.

Повідомляється, що сьогодні Кулеба здійснить віртуальний візит до Німеччини та проведе переговори з федеральним міністром закордонних справ Хайко Маасом.

"Подія стане першим в Європі віртуальним візитом голови МЗС для переговорів з іноземними колегами", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні також йдеться, що Кулеба для віртуального візиту приїде в резиденцію посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен. Головними темами візиту, який відбудеться у режимі відеоконференції, стануть посилення двосторонніх відносин, зокрема, допомога Німеччини у здійсненні реформ, протидія російської агресії, спільна боротьба з поширенням COVID-19.

За підсумками переговорів, голови зовнішньополітичних відомств України та Німеччини зроблять заяви для преси.

Нагадаємо, раніше у Верховній раді з'явився текст законопроекту про засідання в режимі відеоконференції.

Крім того, вчора ОБСЄ підтвердила, що зустрічі контактної групи з Донбасу теж будуть проходити в режимі онлайн.

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