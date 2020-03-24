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Украинский министр совершит первый в Европе виртуальный зарубежный визит

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 12:02
Украинский министр совершит первый в Европе виртуальный зарубежный визит
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Кулеба и Маас сделают заявления для прессы по итогам виртуального визита

Из-за пандемии коронавируса министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит первый в Европе виртуальный зарубежный визит. Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

Сообщается, что сегодня Кулеба осуществит виртуальный визит в Германию и проведет переговоры с федеральным министром иностранных дел Хайко Маасом.

"Событие станет первым в Европе виртуальным визитом главы МИД для переговоров с иностранными коллегами", - говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что Кулеба для виртуального визита приедет в резиденцию посла Германии в Украине Анки Фельдгузен. Главными темами визита, который состоится в режиме видеоконференции, станут усиление двусторонних отношений, в частности, помощь Германии в осуществлении реформ, противодействие российской агрессии, совместная борьба с распространением COVID-19.

По итогам переговоров, главы внешнеполитических ведомств Украины и Германии сделают заявления для прессы.

Напомним, ранее в Верховной раде появился текст законопроекта о заседаниях в режиме видеоконференции.

Кроме того, вчера ОБСЕ подтвердила, что встречи контактной группы по Донбассу тоже будут проходить в режиме онлайн.

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