ОБСЄ підтвердила перехід засідань контактної групи в онлайн режим

Фото: спецпредставник ОБСЄ Хайді Грау (peoplepill.com)

Наступне засідання контактної групи відбудеться 26 березня

Через пандемію коронавірусу засідання контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі переводяться в онлайн режим. Про це повідомили в офісі спецпредставник ОБСЄ Хайді Грау, передають російські ЗМІ.

Повідомляється, що наступне засідання контактної групи відбудеться 26 березня у форматі відеоконференції. На цьому засіданні сторони повинні погодити створення нової Консультативної ради у складі контактної групи для обговорення політичних проблем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховній раді України пропонують визнати незаконним рішення про створення Консультативної ради за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей.

До цього керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що на минулій зустрічі контактної групи домовилися про створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу. Він уточнив, що мова йде про створення платформи, яка дозволить громадянам України з окупованого Донбасу взяти участь в обговоренні питань врегулювання.