ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді з'явився текст законопроекту про засідання у режимі відеоконференції

Новини » Політика     23.03.2020 - 12:49
У Раді з'явився текст законопроекту про засідання у режимі відеоконференції
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Один з авторів проекту - перший віце-спікер Ради

У Верховній раді з'явився текст законопроекту №3250 "Про підстави і порядок проведення пленарних засідань парламенту і засідань комітетів ВР у режимі відеоконференції на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Документ як і раніше знаходиться на розгляді керівництва.

Проектом пропонується створити правове підґрунтя для забезпечення можливості ухвалення ВР та її комітетами рішень у режимі відеоконференції з метою розгляду парламентом законопроектів, проектів інших актів, які мають особливу важливість і пов’язані із запобіганням виникненню і поширенню, локалізацією і ліквідацією спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), забезпеченням національної безпеки та оборони, економічного добробуту та прав людини.

Закони, прийняті Радою на таких пленарних засіданнях, голова парламенту невідкладно підписуватиме та направлятиме президентові.

Гласність пленарного засідання парламенту в режимі відеоконференції забезпечуватиметься шляхом його трансляції по телебаченню і радіо, а також на офіційному веб-сайті парламенту.

Застосовуватиметься зазначений закон протягом 60-ти днів з дня набрання ним чинності.

Так, 20 березня перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук зареєстрував законопроект №3250, який передбачає проведення засідань парламенту в режимі відеоконференції.

Раніше повідомлялося, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков провів нараду щодо позачергового засідання Ради. Як повідомили співрозмовники РБК-Україна в керівництві фракції "Слуга народу", обговорювався формат позачергового засідання. Дане засідання не зможе пройти дистанційно, оскільки не був схвалений законопроект про роботу Ради в режимі відеоконференції.

Також у "Слузі народу" повідомляли, що сьогодні в Раді планують провести симулятивное засідання депутатів, щоб дізнатися на практиці, чи зможе парламент працювати в дистанційному режимі під час карантину.

Раді пропонують визнати незаконним рішення про Консультативну раду  Разумков проводить нараду щодо позачергового засідання Ради
Новини України Верховна РадаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся