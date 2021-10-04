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МЗС Грузії: новий посол дасть роз'яснення Україні у справі Саакашвілі

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Тбілісі, Понеділок 04 жовтня 2021 14:30
МЗС Грузії: новий посол дасть роз'яснення Україні у справі Саакашвілі Фото: Михайло Саакашвілі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Новий посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі сьогодні може дати додаткові роз'яснення у справі Михайла Саакашвілі українській стороні. У Грузії підтверджують, що у цій справі вже були контакти з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Imedi.

"Сьогодні наш новий посол в Україні вручить копії вірчих грамот в МЗС України і, при необхідності, додаткову інформацію у справі Михайла Саакашвілі", - відповів міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані щодо видачі його Україні.

За його словами, особу можна видати, якщо вона вчинила кримінальний злочин у цій країні.

"Що стосується наших відносин з українцями, то у нас дуже хороші, плідні контакти. На рівні прем'єр-міністра, міністра закордонних справ у нас теж була комунікація з цього питання", - додав міністр.

Він також підкреслив, що днями Міністерство закордонних справ України вже зверталося за роз'ясненням щодо інциденту з Саакашвілі до грузинського посольства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС України викликало посла Грузії через затримання Саакашвілі.

Колишнього президента затримали 1 жовтня після того, як той прибув до країни напередодні місцевих виборів. Саакашвілі утримується під вартою, оскільки стосовно нього винесено вирок до тюремного ув'язнення.

МЗС України вже заявив про намір захищати його, оскільки він є українським громадянином.

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Міхеіл Саакашвілі Грузія
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