МЗС Грузії: новий посол дасть роз'яснення Україні у справі Саакашвілі

Новий посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі сьогодні може дати додаткові роз'яснення у справі Михайла Саакашвілі українській стороні. У Грузії підтверджують, що у цій справі вже були контакти з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Imedi .

"Сьогодні наш новий посол в Україні вручить копії вірчих грамот в МЗС України і, при необхідності, додаткову інформацію у справі Михайла Саакашвілі", - відповів міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані щодо видачі його Україні.

За його словами, особу можна видати, якщо вона вчинила кримінальний злочин у цій країні.

"Що стосується наших відносин з українцями, то у нас дуже хороші, плідні контакти. На рівні прем'єр-міністра, міністра закордонних справ у нас теж була комунікація з цього питання", - додав міністр.

Він також підкреслив, що днями Міністерство закордонних справ України вже зверталося за роз'ясненням щодо інциденту з Саакашвілі до грузинського посольства.