Український консул відвідав Саакашвілі в грузинській в'язниці, - МЗС
Український консул сьогодні відвідала екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі, який перебуває у грузинській в'язниці. Як відомо, Саакашвілі має українське громадянство.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"Український консул сьогодні відвідала громадянина України Саакашвілі в пенітенціарному закладі міста Руставі в Грузії. Стан Саакашвілі задовільний, скарг на умови утримання він не висловлював", - повідомив представник МЗС.
Ніколенко зазначив, що українське міністерство та посольство в Тбілісі продовжать надавати Саакашвілі консульську і правову допомогу як українському громадянину.
"Консул також взаємодіє із його адвокатами", - додав він.
Нагадаємо, 1 жовтня стало відомо, що Саакашвілі повернувся в Грузії, після чого його затримали грузинські силовики. Саакашвілі відправили у в'язницю, бо проти нього в Грузії відкриті кримінальні справи.
Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський пообіцяв, що українська сторона займатиметься поверненням Саакашвілі в Україну, оскільки він має українське громадянство.