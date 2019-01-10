Селезньов перейшов до іспанської "Малаги" до кінця сезону

Фото: Євген Селезньов (malagacf.com)

Гравець збірної України продовжить кар'єру в Сегунді

Нападник турецького "Акхісар Беледіеспор" і збірної України Євген Селезньов продовжить кар'єру в "Малазі". Іспанський клуб офіційно оголосив про трансфер на своєму сайті.

Угода розрахована до кінця сезону 2018/19.

Раніше повідомлялося, що в контракті буде прописана можливість продовження угоди на 2 роки.

Цікаво, що конкурентом українського нападника в "Малазі" за місце в основному складі є орендований у донецького "Шахтаря" форвад Густаво Бланко-Лещук.

У поточному сезоні Євген провів 12 матчів за турецький клуб у всіх змаганнях, забив чотири м'ячі. Раніше Селезньов виступав також за "Шахтар", "Арсенал-Київ", "Дніпро", "Кубань" і "Карабюкспор". Він є чемпіоном України, володарем Кубка України і Кубка УЄФА, фіналістом Ліги Європи.

Наразі "Малага" посідає четверту сходинку в турнірній таблиці Сегунди (другій за значимістю футбольній лізі Іспанії), відстаючи від лідируючої "Гранади" на 3 очки.

Нагадаємо, презентація Селезньова як гравця "Малаги" була перенесена через певні розбіжності іспанського клубу з турецьким "Акхісар Белідіе".