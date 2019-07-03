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Зозуля продовжив контракт з "Альбасете"

Новини » Спорт    03.07.2019 - 12:04
Зозуля продовжив контракт з "Альбасете"
Фото: Роман Зозуля (twitter.com/AlbaceteBPSAD)

Угода укладена на два роки

Український нападник Роман Зозуля уклав новий контракт з "Альбасете", що виступає у Сегунді - другій за вагомістю футбольній лізі Іспанії. Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

Угода укладена до літа 2021 року. Попередній контракт форварда з "Альбасете" закінчився 30 червня.

Раніше повідомлялось, що Зозуля близький до переходу в клуб вищого дивізіону Іспанії - Прімери. Головним претендентом на нього була "Гранада", яка підвищилася в класі на новий сезон. За даними ЗМІ, також у послугах українського футболіста було зацікавлене "Динамо" і низка іспанських клубів.

Минулого сезону 29-річний форвард провів за "Альбасете" 37 матчів в усіх турнірах, де забив 11 голів та віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, український півзахисник Руслан Малиновський відмовився продовжувати угоду з "Генком" і збирається влітку покинути бельгійську команду. 

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