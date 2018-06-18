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Непереможний український боксер Далакян захистив титул чемпіона світу WBA

НовиниСпорт    18.06.2018 - 08:53
Фото: Далакян - Тайен (twitter.com/WBABoxing)
Фото: Далакян - Тайен (twitter.com/WBABoxing)

Українець три рази відправляв суперника в нокдаун

Чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі (до 50,8 кг) Артем Далакян (17-0, 12 КО) у Києві успішно провів перший захист титулу, перемігши технічним нокаутом у восьмому раунді претендента з Таїланду Сірічайа Тайена (50-4, 35 КО). Про це повідомляє vRINGe.com.

Український боксер був звично мобільним, винахідливо і агресивно підсапуючи суперника серіями з різних кутів. Тайен спочатку зрідка намагався відповідати, але його удари не знаходили цілі. Контролювати швидшого Далакян йому також не вдавалося.

У п'ятому раунді в розміні Артем завдав напівпрямий-полуапперкот під руку супернику якраз у підборіддя - нокдаун. Добивання було безуспішним. В самому кінці сьомого Далакян також справа, але вже через руку, перекинув Сірічайа ще раз.

В середині восьмого раунду правий назустріч посадив Тайена на настил рингу втретє. Коли бій продовжився, Артем провів затяжну атаку з декількох потужних ударів в голову суперника, після чого рефері завершив бій - перемога Далакяна технічним нокаутом.

Артем не має поразок на профі-рингу - 17 перемог, 12 нокаутом.

Ломаченко може повернутися на ринг раніше грудня Далакян провів відкрите тренування напередодні захисту титулу WBA
Теги публікації: бой, Бокс  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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